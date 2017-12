POL-LB: Ludwigsburg (Bundesstraße 27 /Anschlussstelle BAB 81 LB-Nord): Pkw landet auf dem Dach

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag gegen 22.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Renaults die Bundesstraße 27 von Bietigheim-Bissingen kommend in Richtung Ludwigsburg. An der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord wollte der 22-Jährige auf die Bundesautobahn 81 Richtung Stuttgart einfahren. Aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug in der Rechtskurve zur Autobahnauffahrt geradeaus von der Fahrbahn ab und prallte auf die dort installierte Lichtzeichenanlage. Anschließend kam der Renault auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug und zwei Helfern vor Ort. Eine Streife des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war zur Verkehrsunfallaufnahme und kurzfristigen Verkehrsregelung eingesetzt. Die Straßenmeisterei war mit einem Fahrzeug zur Instandsetzung der Ampelanlage ebenfalls vor Ort. Diese funktioniert zwischenzeitlich wieder uneingeschränkt. Der Gesamtsachschaden beträgt 10.000 Euro.

