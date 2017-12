POL-LB: Leonberg-Höfingen: Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht weitere Geschädigte

Ludwigsburg (ots) - Ein 19-Jähriger steht nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen im Verdacht, in der Nacht zum Freitag im Bereich der Truchsessenstraße und der Weinbergstraße in Leonberg-Höfingen mehrere Fahrzeuge durch Fußtritte beschädigt und dabei Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro angerichtet zu haben. Der angetrunkene junge Mann konnte noch im Verlauf der Nacht ermittelt werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass noch weitere in diesem Bereich abgestellte Fahrzeuge beschädigt worden sein könnten. Betroffene Autobesitzer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell