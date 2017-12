POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zwei Verletzte und 60.000 Euro Schaden bei Unfall

Ludwigsburg (ots) - Zwei Verletzte und rund 60.000 Euro Sachschaden forderte am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall auf der B 27/Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen. Der 62-jährige Fahrer eines Sattelzuges war gegen 07:15 Uhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Vermutlich infolge nicht angepasster und überhöhter Geschwindigkeit kam er zu weit nach links und fuhr auf die zur baulichen Trennung der Richtungsfahrbahnen angebrachte Gleitschiene, die in er der Folge durchbrach und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß er mit dem auf dem rechten Fahrstreifen entgegenkommenden BMW eines 26-Jährigen zusammen, der durch den Aufprall nach rechts gegen einen Baum gedrückt wurde. Während der 62-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, zog sich der 26-Jährige schwerere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sattelzug fuhr nach der Kollision über den Gehweg auf die angrenzende Böschung und kam dort zum Stehen. Zur Bergung des Sattelzuges war es erforderlich, einen Baum zu fällen. Dazu musste der rechte Fahrstreifen in Richtung Stadtmitte gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.

