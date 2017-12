POL-LB: Einbruch in Kornwestheim, Diebstahl in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Kornwestheim: Gaststätteneinbruch

Vermutlich auf Bargeld hatte ein Einbrecher es abgesehen, der am frühen Freitagmorgen ein Lokal in der Theodor-Heuss-Straße heimsuchte. Der Täter hebelte die Eingangstür der Kneipe auf und machte sich zwischen 04:00 und 05:00 Uhr im Gastraum an den Spielautomaten zu schaffen. Er brach sie mit Gewalt auf und entnahm die Geldkassetten, die eine vierstellige Summe Bargeld enthielten. Außerdem vergriff er sich noch an der Kassenschublade, in der sich ein geringer Geldbetrag befand. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf weitere 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154/1313-0 zu melden.

Remseck am Neckar, Neckargröningen: Räderdiebe unterwegs

In der Nacht zum Freitag trieben Diebe in einer Gemeinschaftsgarage in der Sprengerstraße ihr Unwesen. Vermutlich über das zu diesem Zeitpunkt offen gestandene Tor gelangten die Täter in die Tiefgarage und entwendeten die, zum Teil mit einem Schloss gesicherten, jeweils vier Kompletträder vom Stellplatz eines Audi, Mercedes und Jeep. Der Wert der Diebesbeute wurde mit insgesamt 7.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

