POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsprävention erhält neues Fahrzeug von der Kreisverkehrswacht

Ludwigsburg (ots) - Einen nagelneuen Transporter konnten die Beamten der Verkehrsprävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg diese Woche von der Vorsitzenden der Kreisverkehrswacht Ludwigsburg, Jutta Kuhn, entgegen nehmen. Das Fahrzeug wird für die Durchführung der polizeilichen Radfahrausbildung mit allen Kindern der 4. Klassen im Landkreis Ludwigsburg eingesetzt. Nahezu täglich sind die Mitarbeitenden der Verkehrserziehung des Polizeipräsidiums an den Schulen, erklären Verkehrsregeln üben mit den Kindern komplexe Verkehrssituationen wie das Linksabbiegen oder die Vorfahrt an Kreuzungen und Einmündungen. Ziel ist es, dass sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen können, denn für die schwachen Verkehrsteilnehmer" enden Unfälle meist mit schweren Folgen.

"So kurz vor Weihnachten ist das für uns genau das richtige Geschenk", freute sich Markus Geistler, Leiter des Referats Prävention über das neue Fahrzeug. "Es ermöglicht uns die Mitnahme von Fahrrädern und Helmen für einzelne Kinder ohne Ausstattung." Auch Verkehrszeichen und zusätzliche Markierungen für Fahrbahnen können so zu den Übungsplätzen mitgebracht werden. Fünf Teams der Polizei sind regelmäßig im Landkreis unterwegs, um die ca. 260 zu beschulenden Klassen in je vier Einheiten fit für den realen Verkehr zu machen.

Die Kreisverkehrswacht arbeitet in der Verkehrssicherheitsarbeit mit großem ehrenamtlichem Engagement Hand in Hand mit der Polizei und unterstützt häufig durch Sachmittel. Das neue Fahrzeug wurde durch sie geleast und wird durch den Landkreis unterhalten.

