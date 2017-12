POL-LB: Verkehrsunfall in Herrenberg, Jettingen, Renningen, Leonberg, BAB 8 - Gem. Leonberg und Gem. Köngen

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Ein Fußgänger wurde am Donnerstagabend auf der Walther-Knoll-Straße, Ecke Horber Straße, in einen Verkehrsunfall verwickelt und leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer hatte ihn angefahren und seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um ihn zu kümmern. Der 43-Jährige überquerte gegen 18:20 Uhr bei "grün" zeigender Ampel die Straße, als ihn ein silberfarbener Mercedes A-Klasse mit Böblinger Zulassung touchierte. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er wurde als dick beschrieben und soll eine Brille getragen haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, zu melden.

Jettingen: Kreisverkehr übersehen

Vermutlich gleich den kompletten Kreisverkehr auf der Kreisstraße 1030 übersah ein 59-Jähriger am Donnerstag, so dass es zum Unfall kam. Der Mann war gegen 17:45 Uhr in einem Renault in Richtung Herrenberg unterwegs. Er fuhr über den Kreisverkehr bei Oberjettingen hinweg und krachte in die Leitplanke. Glücklicherweise blieben er und seine Mitfahrerin unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 8.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Renningen: Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Schwer verletzt musste der Rettungsdienst am Donnerstag eine 86-Jährige in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 11:20 Uhr in der Alemannenstraße verunfallt war. Die Seniorin hatte ihren Wagen am rechten Fahrbahnrand geparkt. Sie stieg aus dem Auto aus, um zum Briefkasten auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu gehen. Mutmaßlich überquerte sie die Straße, ohne auf eine herannahende 10-jährige Radfahrerin zu achten. Die Radlerin touchierte sie mit dem Vorderreifen, worauf die Dame ins Straucheln geriet und schließlich gegen einen geparkten Seat stürzte. Der am Pkw entstandene Schaden wurde mit 500 Euro angegeben.

Leonberg: Mit Rettungswagen kollidiert

Einen Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Kreisstraße 1011. Vermutlich weil er ihn übersehen hatte, war ein 65 Jahre alter Lkw-Fahrer gegen 17:15 Uhr mit einem Rettungswagen zusammengestoßen. Der Rettungsdienst befand sich auf Einsatzfahrt in Richtung Leonberg. Der 40 Jahre alte Fahrer war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Rechts neben ihm fuhren zwei Autos und dahinter der Lkw. Im Bereich der Zusammenführung der Fahrstreifen bremsten die Autofahrer, um dem Rettungsdienst das Einscheren zu ermöglichen. Vermutlich erkannte der 65-Jährige dies zu spät und wich nach links aus, um nicht auf die Autos aufzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des Rettungsdienstes.

BAB 8 - Gem. Leonberg: Container mit Klärschlamm verloren

Der Container eines Lkw-Anhängers machte sich am Donnerstag selbstständig und fiel an der Anschlussstelle Leonberg-West auf die Fahrbahn. Der 59-Jahre alte Fahrer des Gespanns war kurz vor 15:00 Uhr auf der B 295 in Richtung Leonberg unterwegs. Er fuhr an der Anschlussstelle Leonberg-West auf die rechte Fahrspur des Beschleunigungsstreifens in Richtung München. Dabei löste sich der mit Klärschlamm beladene Container aus der Verankerung des Anhängers und kippte auf den linken Fahrstreifen. Durch den Aufschlag des etwa fünf Tonnen schweren Behältnisses wurden der Fahrbahnbelag und Container beschädigt, so dass Schlamm austrat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Für die Dauer der rund zweistündigen Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Der nachfolgende Verkehr konnte den Lkw rechts passieren. Zur Säuberung der Fahrbahn kam die Straßenmeisterei Leonberg an die Unfallstelle.

BAB 8 - Gem. Köngen: Auffahrunfall nach Fahrstreifenwechsel

Nach einem Auffahrunfall mit vier Beteiligten zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen am Donnerstag sucht die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können. Ein bislang unbekannter Fahrer eines neueren, weißen BMW mit Stuttgarter Zulassung war gegen 15:00 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs und überholte verkehrswidrig eine 43-Jährige, die links in einem BMW fuhr. Der Unbekannte scherte vermutlich so knapp vor ihr wieder ein, dass sie bremsen musste. Der hinter ihr fahrende 30-Jährige, der ebenfalls einen BMW steuerte, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte ins Heck der Vorausfahrenden. Einer herannahenden 24-Jährigen gelang es zwar ihren Mercedes zum Stehen zu bringen, nicht aber ihrem Hintermann. Der 21-Jährige saß in einem VW und fuhr auf den Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 24-Jährige eine leichte Verletzung. Der BMW des 30-Jährigen, der VW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 13.000 Euro.

