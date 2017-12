POL-LB: Holzgerlingen/Altdorf: Jugendliche machen frühmorgendliche Auto-Spritztour; Steinenbronn: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Holzgerlingen/Altdorf: Jugendliche machen frühmorgendliche Auto-Spritztour

Ihr jugendliches Aussehen und die altersentsprechend mangelnde Fahrpraxis verriet zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche, die am frühen Freitagmorgen eine Spritztour mit einem Skoda durchführten. Ein Zeuge wurde gegen 04.30 Uhr in der Holzgerlinger Straße in Altdorf auf die zwei Jungs aufmerksam, nachdem der 16-Jährige den Wagen zunächst abwürgte und dann über einen Feldweg davon fuhr. Die alarmierte Polizei konnte anhand des abgelesenen Kennzeichens weitere Ermittlungen durchführen und entdeckte den beschädigten Wagen schließlich in einer Garage in Holzgerlingen. Wie sich herausstellte, hatten sich die beiden gegen 04.00 Uhr wohl den Autoschlüssel eines Verwandten stibitzt. Zunächst war dann vermutlich der 14-Jährige in den PKW gestiegen und hatte diesen bis Altdorf gelenkt. Zurück sollte dann der zwei Jahre ältere Junge fahren. Nachdem dieser den Wagen abgewürgt hatte, setzte sich mutmaßlich wieder der Jüngere hinter das Steuer und fuhr zurück. Ein Problem stellte dann aber wohl die Garage dar. Beim Versuch den Skoda in die Garage zu schieben, beschädigten die Jugendlichen den PKW sowie das Tor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der 14-Jährige, der nur zu Besuch war, wurde nach Hause gebracht und an seine Eltern übergeben. Die beiden Jungs müssen nun mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein rechnen.

Steinenbronn: Unfallflucht

In der Nacht zum Freitag kam es in der Stuttgarter Straße zu einer Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, Zeugen sucht. Gegen 00.40 Uhr stellte der Fahrer eines Opel fest, der seinen Wagen kurze Zeit zuvor dort abgestellt hatte, dass sein PKW nun Beschädigungen aufwies. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war gegen den Opel geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen verschoben und einer der Reifen rutschte von der Felge. Der Unbekannte hatte sich anschließend jeodch aus dem Staub gemacht. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell