POL-LB: Marbach am Neckar: Räuberischer Diebstahl

Ludwigsburg (ots) - Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen einen 27-jährigen Mann, der am Donnerstag nach einem Diebstahl im Einkaufszentrum an der Rielingshäuser Straße vorläufig festgenommen wurde. Der Tatverdächtige war gegen 11:25 Uhr von zwei Mitarbeitern des Marktes beim Diebstahl von fünf Smartwatches im Wert von rund 750 Euro beobachtet worden, die er aus den Verpackungen entnahm und in seiner Jacke verschwinden ließ. Von den Zeugen angesprochen und festgehalten, rammte er einem der Beiden einen Ellenbogen ins Gesicht und ergriff zu Fuß die Flucht. Verfolgt von dem zweiten Zeugen rannte er bis zur Oehler-Kreuzung, überquerte die Brücke über den Neckar und warf dabei das Diebesgut ins Wasser. Eine mittlerweile eingetroffene Streifenbesatzung nahm den 27-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Einen Teil der Beute konnte eine Bootsbesatzung des Wasser- und Schifffahrtsamtes noch aus dem Neckar fischen. Der Tatverdächtige wurde mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt.

