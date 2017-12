POL-LB: Aidlingen: Feuerwehreinsatz in den frühen Morgenstunden; Böblingen: renitenter Gaststätten-Besucher; Grafenau: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Aidlingen: Feuerwehreinsatz in den frühen Morgenstunden

Vom Rauchmelder wurde ein Ehepaar, das in der Hanfbergstraße in Aidlingen wohnt, am frühen Freitagmorgen unsanft aber richtigerweise geweckt. Gegen 04.30 Uhr schrillte der Alarm, da vermutlich eine Kerze vergessen worden war und diese dann einen Tisch angekokelt hatte. Die beiden Senioren, die den Brand wohl selbstständig löschten, wurden von der alarmierten Polizei aus dem verqualmten Haus gebracht. Beide wurden anschließend vom Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Aidlingen war mit insgesamt 25 Wehrleuten und vier Fahrzeugen im Einsatz. Der entstandene Sachschaden blieb vermutlich gering.

Böblingen: renitenter Gaststätten-Besucher

Mit einem aggressiven Gast bekamen es am Freitag gegen 02.30 Uhr zunächst der Besitzer eines Lokals und wenig später auch Beamte des Polizeireviers Böblingen zu tun. Der 24-Jährige wurde aufgrund seines Verhaltens und da er bereits wohl stark alkoholisiert war, der Gaststätte verwiesen. Doch erst als der 22 Jahre alte Betreiber ihn nach draußen begleitete, ging er hinaus. Vor der Gaststätte kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den Männern, im Zuge derer der 24-Jährige versuchte den Besitzer zu schlagen. Gemeinsam mit weiteren Gästen hielt dieser den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der 24-Jährige hitzig, so dass ihm Handschließen angelegt werden sollten. Da er sich den Anordnungen der Polizisten widersetzte und sich auch körperlich gegen die Polizeibeamten wehrte, musste der Mann schließlich zu Boden gebracht werden. Nachdem ihm die Handschließen angelegt werden konnten, wurde er zum Polizeirevier Böblingen gebracht und musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Grafenaus-Dätzingen: Einbruch in Wohnhaus

Mit Schmuck und einer Kamera machten sich bislang unbekannte Diebe davon, die am Donnerstag zwischen 18.30 Uhr und 22.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Oberen Gasse in Dätzingen einbrachen. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Im Inneren durchwühlten sie nahezu sämtliche Zimmer und fast jedes Möbelstück. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, in Verbindung zu setzen.

