POL-LB: Oberstenfeld: Drei Leichtverletzte bei Rotlichtunfall; Murr: VW angefahren

Ludwigsburg (ots) - Oberstenfeld: Drei Leichtverletzte bei Rotlichtunfall

Drei Leichtverletzte und etwa 16.000 Euro Sachschaden forderte am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall an der Kreuzung der Lichtenberger Straße mit der L 1100. Gegen 20:10 Uhr war eine 71-jährige Frau mit ihrem Kia auf der Landesstraße in Richtung Großbottwar unterwegs. An der Kreuzung achtete sich Zeugen zufolge nicht auf das Rotlicht der Ampel und stieß mit dem VW einer 22-Jährigen zusammen, die in Richtung Kleinaspach fahren wollte. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen und die 20-jährige Mitfahrerin im VW leicht verletzt.

Murr: VW angefahren

Etwa 2.000 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht zum Donnerstag an einem in der Schillerstraße abgestellten VW angerichtet. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte er das Auto an der linken Seite und machte sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, bittet um Hinweise.

