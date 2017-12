POL-LB: Marbach am Neckar: Dieb flüchtet nach Diebstahl von Bargeld

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagabend hat sich ein bislang unbekannter Täter gegen 17:00 Uhr vom Verkaufsraum eines Ladengeschäfts in der Marktstraße unbemerkt Zugang zu einem Büro verschafft. Dort wurde er jedoch von einem Mitarbeiter entdeckt, als er sich gerade an einer Jacke zu schaffen machte. Als der 55-Jährige den Unbekannten ansprach entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf der Täter den 55-Jährigen bis an die Ladentür drängte, ihn bedrohte und schließlich die Flucht ergreifen konnte. Wie sich herausstellte, hatte er aus der in dem Büroraum abgelegten Jacke mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen etwa 30-jährigen und 175 cm großen Mann. Er ist schlank, hat dunkle kurze Haare, war zur Tatzeit unrasiert und komplett schwarz gekleidet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, entgegen.

