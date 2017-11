POL-LB: BAB 81/Ehningen: Unfall im morgendlichen Berufsverkehr; BAB 8/Leonberg: Führerschein beschlagnahmt; Leonberg: Senior bestohlen

Ludwigsburg (ots) - BAB 81/Ehningen: Unfall im morgendlichen Berufsverkehr

Eine 38 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wollte am Freitagmorgen, gegen 07.50 Uhr, auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart vom Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Ehningen wieder auf die Autobahn zurück zu wechseln. Dabei übersah sie vermutlich eine 20-Jährige, die mit ihrem Opel auf der rechten Fahrspur unterwegs war, und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 20 Jährige hatte davor noch versucht, den Unfall zu vermeiden, indem sie ihr Fahrzeug nach links lenkte, dies gelang ihr jedoch nicht. Stattdessen geriet der Opel nach der Kollision ins Schleudern, drehte sich und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein auf der mittleren Spur fahrender 45-Jähriger musste mit seinem Mercedes Sprinter daraufhin ebenfalls ausweichen. Dabei kippte ein am Sprinter befindlicher Anhänger um und wurde mehrere Meter über die Autobahn gezogen, wodurch Beschädigungen an der Fahrbahn entstanden. Sowohl die Mercedes- als auch die Opel-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die rechte Fahrspur musste bis zur Bergung der Fahrzeuge bis gegen 09.15 Uhr gesperrt bleiben.

BAB 8/Leonberg: Führerschein beschlagnahmt

Ein Hyundai-Fahrer ist am Freitagmorgen, gegen 08:50 Uhr, am Autobahndreieck Leonberg von der Fahrbahn abgekommen. Der in Fahrtrichtung München fahrende 29-Jährige rammte dabei eine Verkehrstafel, überfuhr einen Leitpfosten und kam nach circa 60 Metern im Grünstreifen zum Stehen. Dabei entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Da bei der Unfallaufnahme Anzeichen für Drogenkonsum festgestellt wurden, musste sich der 29-Jährige einem Drogentest unterziehen. Dieser verlief positiv, woraufhin er für eine Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Führerschein des 29-Jährigen musste daraufhin beschlagnahmt werden.

Leonberg: Senior bestohlen

Ein 86 Jahre alter Mann wurde am Freitagvormittag, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr, Opfer eines Diebstahls. Nachdem er Geld von einer Bank abgehoben hatte, wurde er auf dem Leonberger Marktplatz von einer Frau angesprochen. Diese bat ihn um eine Spende für einen Kindergarten. Daraufhin holte der 86-Jährige seinen Geldbeutel heraus und wollte der Täterin etwas Münzgeld überreichen. Im weiteren Verlauf umarmte die Diebin den Senior. Kurze Zeit später musste er dann feststellen, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag aus seinem Geldbeutel fehlte. Die Frau war etwa 160 cm groß, korpulent und ungefähr 30 Jahre alt. Sie wirkte gepflegt. Die Dame trug dunkle Kleidung und eine gestreifte Strickmütze. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Tatverdächtigen machen können.

