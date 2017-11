POL-LB: Gärtringen: Auspuffanlage gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter suchten zwischen Donnerstag 16:00 Uhr und Freitag 07:00 Uhr den Hofraum einer Firma in der Robert-Bosch-Straße in Gärtringen heim. An einem abgestellten Mercedes-Sprinter demontierten die Diebe die komplette Auspuffanlage und machten sich damit aus dem Staub. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034/2539-0, entgegen.

