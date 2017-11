POL-LB: Einbruch in Ludwigsburg; Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Möglingen; Diebstahl in Ludwigsburg; Exhibitionist in Bietigheim-Bissingen aufgetreten

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Eglosheim: Einbruch in Wohnhaus

Mutmaßlich ohne Diebesgut suchte ein bislang unbekannter Täter das Weite, nachdem er am Donnerstag zwischen 17:00 und 22:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Ingersheimer Straße in Ludwigsburg-Eglosheim eingebrochen war. Über eine zuvor aufgehebelte Tür gelangte der Unbekannte ins Haus, das er offensichtlich im weiteren Verlauf nicht durchsucht hatte. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf eine dreistellige Summe geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Tel. 07141/22150-0, in Verbindung zu setzen.

BAB 81 / Möglingen: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von etwa 36.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13:45 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Ludwigsburg-Süd ereignete. Aufgrund einer Wanderbaustelle, die sich auf dem linken Fahrstreifen befand, geriet der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart ins Stocken. Eine 44 Jahre alte Skoda-Fahrerin, die die mittlere Spur befuhr, musste diesbezüglich abbremsen. Ein nachfolgender 25-jähriger Opel-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Ein weiterer 42-jähriger Mercedes-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen das Heck des Opel. Durch den Unfall zogen sich die 44-jährige Skoda-Fahrerin und ihr 55 Jahre alter Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Der Opel und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten war der mittlere und rechte Fahrstreifen bis etwa 15:35 Uhr gesperrt. Hierbei bildete sich ein Rückstau von etwa acht Kilometern.

Ludwigsburg-Pflugfelden: Diebstahl von Baumaschinen und Kupferkabel

In der Nacht zum Donnerstag trieben bislang unbekannte Täter in der Wöhlerstraße in Ludwigsburg-Pflugfelden ihr Unwesen. Die Unbekannten schnitten zunächst einen Maschendrahtzaun auf und gelangten so auf das Gelände eines Umspannwerks. Dort hebelten sie gewaltsam das Vorhängeschloss eines Werkzeugcontainers auf und entwendeten daraus diverse Baumaschinen. Darüber hinaus ließen die Diebe vom Areal 1 bis 2 Tonnen Kupferkabel mitgehen. Mutmaßlich wurde das Diebesgut, dessen Wert bislang unbekannt ist, mit einem Fahrzeug abtransportiert. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Pflugfelden, Tel. 07141/450026, entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Exhibitionist aufgetreten

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall geben können, der sich am Mittwoch gegen 17:00 Uhr in Bietigheim ereignete. Eine 54-Jährige war mit ihrem Fahrrad in Richtung Bissingen zunächst auf der Wobachstraße unterwegs und bog nach rechts auf den "Langwiesenweg" ab. Hierbei handelt es sich um einen Fahrradweg, der entlang der Enz verläuft. Circa 200 Meter nach der Abzweigung, fast auf Höhe einer Sitzbank, kam ihr ein bislang unbekannter Fußgänger mit geöffneter Hose entgegen, der an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als die Frau den Mann erkannte, fuhr sie schnell an ihm vorbei und hielt kurz darauf im Bereich von zwei weiteren Fußgängern an. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann handeln, der etwa 25 Jahre alt und etwa 185 bis 190 cm groß ist. Der auffällig große Mann hat ein rundes molliges Gesicht und dunkle Augen. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Wolljacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Darüber hinaus hatte er eine Kapuze oder eine Kappe aufgesetzt. Die Polizei wurde erst am Folgetag über den Vorfall informiert. Im Zuge des Zeugenaufrufs werden die beiden männlichen Fußgänger, bei denen die Radfahrerin angehalten hatte, ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell