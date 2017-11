POL-LB: Böblingen: Abgasanlage gestohlen und Unbekannter streift geparkten Kleinbus; Ehningen: Asche setzt Mülltonne in Brand; Steinenbronn: Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Abgasanlage gestohlen

Zum wiederholten Mal machten sich Unbekannte an Abgasanlagen von Mercedes Kleintransportern zu schaffen. In der Nacht auf Donnerstag schlugen die Unbekannten in der Böblinger Elly-Beinhorn-Straße zu. Die Täter bauten sowohl den Rußpartikelfilter als auch den Auspuff ab und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, entgegen.

Böblingen: Unbekannter streift geparkten Kleinbus

Ungefähr 6.000 Euro Schaden richtete ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen an. Der Unbekannte befuhr die Hüttentalstraße in Böblingen und streifte dabei einen am Straßenrand abgestellten Ford Kleinbus. Anstatt den Unfall zu melden, machte sich der Unfallverursacher jedoch auf und davon. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Ehningen: Asche setzt Mülltonne in Brand

Eine in Brand geratene Mülltonne löste am Donnerstagabend, gegen 19:05 Uhr, einen Feuerwehreinsatz in der Bahnhofstraße in Ehningen aus. Ein Bewohner hatte vermutlich Asche aus einem Kamin in der Tonne entsorgt, woraufhin dieser Feuer fing. Der Brand sprang schließlich auf eine weitere danebenstehende Abfalltonne über. Eine Nachbarin löschte die Mülltonnen zwar, da es jedoch weiterhin zu Rauchbildung kam wurde die Feuerwehr alarmiert. Insgesamt elf Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Ehningen rückten hierauf mit zwei Fahrzeugen aus. Diese löschten den Brand vollständig und öffnete zur Sicherheit die neben den Mülltonnen befindliche Garage, um einen weiteren Brand im Garageninneren auszuschließen.

Steinenbronn: Zeugen nach Unfall gesucht

Im Bereich des Schönbuchwegs in Steinenbronn kam es am Donnerstagabend, gegen 20:00 Uhr, zu einem Unfall mit Fahrerflucht und einer anschließenden Straßenverkehrsgefährdung. Eine Spaziergängerin bemerkte wie ein älterer Herr in einem roten Seat in einer Linkskurve zu weit nach rechts kam und gegen einen dort geparkten Audi prallte. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Dabei befuhr er den Gehweg, auf dem sich die Zeugin befand. Diese konnte sich nur mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Hierauf fuhr der Seat in Schlangenlinien weiter in Richtung "Im Alten See". An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Im Zuge der anschließenden Fahndung konnte das mutmaßliche Verursacherfahrzeug stark beschädigt aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern indes noch an. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht nun nach Zeugen und weiteren Personen, die von dem Unfallverursacher gefährdet wurden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell