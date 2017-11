POL-LB: Weil der Stadt: Unfall zwischen PKW und Wildschwein; BAB 8/Leonberg: zu schnell und vermutlich unter Drogen unterwegs

Ludwigsburg (ots) - Weil der Stadt-Merklingen: Unfall zwischen PKW und Wildschwein

Ein Mercedes besetzt mit drei Personen kollidierte am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, auf der Landesstraße 1182 auf der Strecke zwischen Merklingen und Hausen mit einem Wildschwein. Der 21 Jahre alte Fahrer, der gemeinsam mit einem 20-jährigen Beifahrer und einem 25 Jahre alten Mitfahrer unterwegs war, konnte dem Tier nicht mehr ausweichen und stieß mit ihm zusammen. Sein Wagen schleuderte zunächst nach rechts in den Grünstreifen und anschließend nach links in die Böschung. Der Mercedes war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro.

BAB 8/Leonberg: zu schnell und vermutlich unter Drogen unterwegs

Um mehr als 40 km/h überschritt ein 51 Jahre alter VW-Lenker am Freitagmorgen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h, als er auf Höhe des Leonberger Dreiecks in Richtung München unterwegs war. Beamte der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg und des Polizeireviers Leonberg führten dort Geschwindigkeitsmessungen durch, als der VW gegen 05.10 Uhr angesaust kam. Während der anschließenden Kontrolle des 51-Jährige, machte sich sein PKW plötzlich selbstständig und rollte gegen einen Streifenwagen. Vermutlich hatte der Mann seinen Wagen nicht ordnungsgemäß gesichert abgestellt. Ein Sachschaden entstand mutmaßlich nicht. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief schlussendlich positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Der 51-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

