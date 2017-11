POL-LB: Hemmingen: Fußgänger angefahren-Hund davon gelaufen, Einbruch in Wekrstatthalle; Vaihingen an der Enz: alkoholisiert auf PKW aufgefahren

Ludwigsburg (ots) - Hemmingen: Fußgänger angefahren - Hund davon gelaufen

Am Donnerstag ereignete sich gegen 17.50 Uhr ein Unfall in der Hochdorfer Straße in Hemmingen. Ein 81 Jahre alter Fußgänger, der gemeinsam mit seiner französischen Bulldogge unterwegs war, querte außerorts die Fahrbahn. Ein herannahender 46-jähriger Opel-Lenker übersah den Mann vermutlich und stieß mit ihm zusammen. Hierauf stürzte der Senior. Sein Hund erschrak hierauf wohl und rannte anschließend davon. Der 81-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand nicht. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet Personen, die die französische Bulldogge gesehen haben oder wissen, wo sie sich aufhält, sich zu melden.

Hemmingen: Einbruch in Werkstatthalle

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt in die Werkstatthalle eines Betriebs in der Hochdorfer Straße in Hemmingen. Im Innern der Halle brachen die Unbekannten vier weitere Türen auf und gelangten so auch in einen Serverraum und ein Büro. Beide Räume wurden durch die Einbrecher durchsucht. Hierbei beschädigten sie einen Drucker und entwendeten schließlich eine kleinere Summe Bargeld. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehr als 1.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Hemmingen, Tel. 07150/2092-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten.

Vaihingen an der Enz: alkoholisiert auf PKW aufgefahren

Vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Fahrzeugs gesetzt hatte, war eine 53 Jahre alte Opel-Lenkerin am Donnerstag gegen 17.40 Uhr auf der Kreisstraße 1685 zwischen Oberriexingen und Enzweihingen in einen Unfall verwickelt. Vor dem Opel war eine 65-jährige VW-Fahrerin unterwegs, die aufgrund eines Pannenfahrzeugs anhalten musste. Die 53-Jährige fuhr in der Folge auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Opel-Lenkerin. Ein Atemalkoholtest verlief schließlich positiv. Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führschein wurde beschlagnahmt.

