POL-LB: Ludwigsburg: Leichtverletzter nach Auffahrunfall; Steinheim an der Murr: vermeintlicher Einbruchsversucht verhindert;

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 08:50 in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg zu einem Auffahrunfall. Ein 54 Jahre alter Fahrer eines Hondas fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt stehenden Mitsubishi eines 45-Jährigen auf. Der Mitsubishi-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

Steinheim an der Murr: vermeintlicher Einbruchsversuch verhindert

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr wurde ein Mann auf drei Personen in der Straße "Im Vorderbirkenhof" in Steinheim an der Murr aufmerksam, die versuchten mit einer Leiter an ein Fenster des Nachbarhauses zu gelangen. Nachdem der aufmerksame Nachbar die drei Verdächtigen angesprochen hatte, ließen sie die Leiter zurück und flüchteten in Richtung des "Haus Steinheim". Einer der Täter war ca. 170 cm groß, hatte lange, zu einem Zopf gebundene, braune Haare und war etwa 40 Jahre alt. Er war dunkel gekleidet. Ein weiterer war ebenfalls circa 170 cm groß, vermutlich über 50 Jahre alt, trug dunkle Kleidung sowie eine dunkle Wollmütze. Der dritte Täter war etwa 30 Jahre alt, trug beige Handwerkerkleidung und hatte kurze, schwarze Haare. Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel. 07144/82306-0, entgegen.

