POL-LB: BAB 81/Pleidelsheim: Seniorin nach Auffahrunfall verletzt

Ludwigsburg (ots) - Auf der Bundesautobahn 81 kam es am Donnerstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord zu einem Verkehrsunfall. Eine 70 Jahre alte Hyundai-Lenkerin fuhr aus bisher ungeklärtem Ursache auf einen vor ihr fahrenden Mercedes-Transporter eines 68-Jährigen auf. Anschließend kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Hyundai-Fahrerin wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Wagen der 70-Jährigen entstand Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Freiwillingen Feuerwehren Pleidelsheim und Freiberg am Neckar befanden sich mit insgesamt 23 Wehrleuten vor Ort. Während der Unfallaufnahme mussten die beiden rechten Fahrspuren bis gegen 11.00 Uhr gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

