POL-LB: Herrenberg: Streit eskaliert; Weil im Schönbuch: Unbekannter beschädigt Fensterscheiben; Sindelfingen: Unfallflucht (2); BAB 81/Ehningen: Rückstau nach Unfall A 81

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: Streit eskaliert

Am Mittwoch gegen 20:20 Uhr kam es im Bereich des Herrenberger Bahnhofs zu Streitigkeiten zwischen einem jungen Paar. Im Verlauf des Streits zerrte der 19-jährige Täter die gleichaltrige Frau in sein Auto und schlug sie mehrmals. Als sie flüchtete, holte der Mann sie ein, zerrte sie zu Boden und trat sie. Eine Zeugin wurde auf das Geschehen aufmerksam und alarmierte die Polizei. Als der 19-Jährige dies bemerkte, riss er der Zeugin das Handy aus der Hand und warf dieses zu Boden. Hierauf flüchtete der Schläger zu seinem Auto und fuhr davon. Die Polizei konnte ihn im weiteren Verlauf jedoch an seiner Wohnanschrift antreffen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weil im Schönbuch: Unbekannter beschädigt Fensterscheiben

Auf Fensterscheiben der Gemeinschaftsschule sowie der Gemeindehalle in der Straße "In der Röte" in Weil im Schönbuch hatte es vermutlich derselbe, bisher unbekannter Täter abgesehen. Die Gemeindehalle wurde zwischen dem 23. Oktober und 27.Oktober beschädigt. In der Nacht zum Mittwoch schlug der Unbekannte dann bei der Gemeinschaftsschule zu. Vermutlich mit Stahlkugeln beschädigte der Randalierer drei Scheiben der Schule und eine in circa sieben Metern Höhe befindliche Scheibe der Gemeindehalle. Hierdurch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, entgegen.

Sindelfingen: Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Ein im Parkhaus am Niederen Wasen in Sindelfingen abgestellter Audi wurde am Mittwoch zwischen 05:35 Uhr und 14:20 Uhr von einem Unbekannten beschädigt. Vermutlich beschädigte der Unfallverursacher den Wagen beim Ein- oder Ausparken und flüchtete daraufhin. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet Person, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sich zu melden.

Sindelfingen: Unfallflucht

Nur kurz einkaufen wollte ein VW-Besitzer am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr. Als er anschließend zu seinem in einem Supermarktparkhaus in der Straße "Am Feger" in Sindelfingen abgestellten Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Unfallspuren an dem VW fest. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte den Wagen. Ohne den Unfall zu melden, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel 07031/697-0, entgegen.

BAB 81 / Ehningen: Rückstau nach Unfall auf A81

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:20 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der A81 in Fahrtrichtung Singen. Ein 58 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr kurz vor der Anschlussstelle Ehningen einem vor ihm fahrenden 32-Jährigen auf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit konnte der 58-Jährige nicht mehr rechtzeitig stoppen, als der 32 Jahre alte Mann, der ebenfalls in einem Audi unterwegs war, verkehrsbedingt bremsen musste. Durch den Zusammenstoß wurde der 32-Jährige leicht verletzt. Infolge des Unfalls liefen große Mengen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn. Zwei der drei vorhandenen Fahrspuren mussten daraufhin für die anschließenden Reinigungsarbeiten bis gegen 21:00 Uhr gesperrt werden. Der hierdurch entstandene Rückstau belief sich auf bis zu zehn Kilometern Länge. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell