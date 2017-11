POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Ditzingen; Einbruch in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots) - Ditzingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der in der Aspergstraße in Ditzingen abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Schulgebäude

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch geben können, der in der Nacht zum Donnerstag in der Hillerstraße in Bietigheim verübt wurde. Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangten bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude. Dort betraten sie anschließend einen Raum, hebelten gewaltsam mehrere Schränke auf und ließen diverse elektronische Geräte mitgehen. Der Wert des Diebesguts wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Die Einbrecher haben zum Abtransport des Diebesguts eventuell ein Fahrzeug benutzt. Zeugen, die im Bereich des Schulgeländes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell