POL-LB: Hemmingen: Mülltonnen angezündet; Bietigheim-Bissingen: Verteilerkasten umgefahren; Schwiederdingen: Unfallflucht; Ludwigsburg: Fahrerflucht nach Parkrempler und LKW beschädigt Auto

Ludwigsburg (ots) - Hemmingen: Unbekannter zündet Mülltonnen an

Am Mittwoch gegen 20:30 Uhr machte sich ein Unbekannter an zwei Mülltonnen in der Freiherr-von-Varnbüler-Straße in Hemmingen zu schaffen. Der Täter zündete die beiden etwa 100 Meter auseinanderstehenden Papierabfalltonnen an und machte sich daraufhin aus dem Staub. Ein Zeuge konnte eine der beiden Tonnen selbst löschen, die andere Tonne musste von der Freiwilligen Feuerwehr Hemmingen, die mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten ausrückte, gelöscht werden. Gefahr für umstehende Häuser bestand nicht. Hinweise zum Brandverursacher nimmt der Polizeiposten Hemmingen, Tel. 07150/2092-0, entgegen.

Bietigheim-Bissingen: Verteilerkasten umgefahren

Ein 20 Jahre alter Mazda-Fahrer überfuhr am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr einen Verteilerkasten in der Talstraße in Bietigheim. Der 20-Jährige kam mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Der Mazda war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwieberdingen: Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Am Mittwoch zwischen 16:00 Uhr und 17:40 Uhr touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Vorbeifahren einen im Ottenbrunnenweg in Schwieberdingen abgestellten VW und entfernte sich anschließend ohne weitere Maßnahmen zu treffen von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Unfallspuren lassen vermuten, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen Transporter oder einen LKW handeln könnte. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Ludwigsburg: Fahrerflucht nach Parkrempler

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein noch unbekannter Unfallverursacher einen Audi in der Straße "Im Lerchenholz" in Ludwigsburg. Der Audi war zwischen Dienstag 23:00 Uhr und Mittwoch 14:00 Uhr dort abgestellt. Nachdem der Fahrer am Mittwochmittag zu seinem Auto kam, stellte er Beschädigungen an der Frontstoßstange sowie am Kotflügel fest und verständigte die Polizei. Die Schadenshöhe beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: LKW beschädigt Auto

Am Mittwochabend zwischen 18:45 Uhr und 19:00 Uhr beobachtete ein Zeuge einen abbiegenden LKW, der einen in der Junkerstraße in Ludwigsburg abgestellten Audi touchierte. Dabei wurde der Audi auf der linken Seite stark beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen und nähere Hinweise zum LKW geben können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell