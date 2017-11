POL-LB: Böblingen: Betrunkener randaliert; Leonberg: Kompletträder gestohlen und Unfallflucht; Weissach: Unfall im Bereich Porsche-Parkhaus

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Betrunkener randaliert in Böblingen

Ein vermutlich stark alkoholisierter Randalierer trieb in der Nacht auf Donnerstag in der Konrad-Zuse-Straße in Böblingen sein Unwesen. Ein Zeuge beobachtete gegen 02:30 Uhr wie der 42 Jahre alte Mann gegen mehrere Fensterscheiben schlug, sowie Verkehrsschilder, Bauzäune und Baken auf die Straße warf. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Diese konnte den 42-Jährigen schließlich auf einem nahegelegenen Spielplatz am Boden liegend vorfinden. Da sich der Mann während der Kontrolle den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv verhielt und bei den nächtlichen Minustemperaturen auf dem Boden des Spielplatzes lag, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen widersetzte sich der Randalierer nach Kräften und wehrte sich in den Streifenwagen gesetzt zu werden. Schlussendlich wurden ihm Handschließen angelegt und die Beamten brachten ihn zum Polizeirevier Böblingen, wo er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung bleiben musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, bittet Personen, die durch die umgeworfenen Schilder gefährdet wurden oder denen Schäden entstanden sind, sich zu melden.

Leonberg-Eltingen: acht Kompletträder gestohlen

Insgesamt acht Kompletträder, die sich auf zwei Mercedes-Gebrauchtwagen befanden, wechselten in der Nacht zum Mittwoch in der Bruckenbachstraße in Eltingen auf illegale Weise den Besitzer. Unbekannte Täter begaben sich zunächst auf das Gelände einer Mercedes-Niederlassung und demontierten die Räder, deren Gesamtwert sich auf mehrere tausend Euro beläuft. Anschließend transportierten sie das Diebesgut vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

Leonberg: Unfallflucht

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der am Mittwoch zwischen 07.30 Uhr und 14.00 Uhr im Heckenweg in Leonberg in einen Unfall verwickelt war. Der Unbekannte streifte einen Lieferwagen der Marke Ford, der am Fahrbahnrand stand, und machte sich anschließend davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Weissach: Unfall im Bereich Porsche-Parkhaus

Zeugen sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, nachdem es am Mittwoch gegen 09.20 Uhr auf der Landesstraße 1177 auf Höhe des Porsche-Parkhauses zu einem Unfall kam. Ein 68 Jahre alter Hyundai-Lenker fuhr aus Richtung Mönsheim (Enzkreis) heran und übersah möglicherweise, da er durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde, die für ihn geltende rote Ampel im Kreuzungsbereich. Nahezu zeitgleich wollte ein 27-jähriger VW Passat-Fahrer, der dem Hyundai-Fahrer entgegen kam, bei "grün" nach links auf das Porsche-Gelände abbiegen. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Eine 32 Jahre alte VW Golf-Fahrerin, die sich hinter dem 27-Jährigen befand, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte in das Heck des Passat. Der 68-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle drei PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 14.000 Euro belaufen.

