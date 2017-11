POL-LB: Ditzingen: Hubschraubereinsatz nach Verkehrsunfallflucht und Bedrohung

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Vorfall geben können, der sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 01:00 Uhr in Ditzingen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker war mit einem roten BMW 316i in der Straße "Am Maurener Berg" unterwegs, wo er nach rechts in die Gröninger Straße einbiegen wollte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Unbekannte beim Abbiegen die Kontrolle über sein Auto und prallte zunächst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. In der Folge wurde der BMW abgewiesen, stieß gegen eine Laterne, überschlug sich und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Fahrzeugdach liegen. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Der unbekannte Fahrer kletterte anschließend aus dem BMW und lief zu Fuß in Richtung der "Untere Glemstalstraße" davon. Ein 32 Jahre alter Zeuge, der auf den Verkehrsunfall aufmerksam geworden war, nahm umgehend die Verfolgung des Flüchtigen auf. Im Rahmen dieser Verfolgung holte der Unbekannte wohl auf Höhe der Tennisplätze einen bislang unbekannten Gegenstand aus seiner Jackentasche und bedrohte damit den 32-Jährigen. Dieser brach daraufhin die Verfolgung ab und alarmierte die Polizei, die umgehend Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Stuttgart einleitete. Bei dem flüchtigen Täter, der den 32-Jährigen bedrohte, handelt es sich offenbar um einen Mann mit dunklem Teint im Alter zwischen 20 und 25 Jahren, der etwa 180 cm groß ist. Er hat dunkle, kurz geschorene Haare, war dunkel bekleidet und sprach akzentfrei deutsch. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Unbekannte wohl zusammen mit einer weiteren, bislang unbekannten Person zur Unfallzeit im Fahrzeug auf, die sich ebenfalls aus dem Staub machte. Die Fahndung nach den flüchtigen Personen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, blieb jedoch ohne Erfolg. Der sichergestellte BMW war durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsmaßnahmen befand sich die Feuerwehr Ditzingen mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort, die die Unfallstelle zur Spurensuche ausleuchteten. Im Zuge dessen blieb die Gröninger Straße bis etwa 03:30 Uhr voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren an dem roten nicht zugelassenen BMW gestohlene Kennzeichen mit Ravensburger Zulassung (RV) angebracht. Weiterhin müssen die Eigentumsverhältnisse des BMW noch geklärt werden. Darüber hinaus fanden die eingesetzten Beamten Gegenstände im Fahrzeug, bei denen es sich eventuell um Einbruchswerkzeuge handeln könnte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen der rote BMW aufgefallen ist und Hinweise geben können. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

