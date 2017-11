POL-LB: Böblingen und Holzgerlingen: Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Einbruch in Wohnung

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 16.00 Uhr und 19.50 Uhr etwas Verdächtiges in der Hegelstraße in Böblingen beobachtet haben. Indem ein bislang unbekannter Einbrecher zunächst auf einen Balkon kletterte und von dort aus eine Fensterscheibe einschlug, gelangte er in die dahinterliegende Wohnung. Der Täter durchsuchte alle Räume und stahl Schmuck sowie Münzen im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Holzgerlingen: Wohnungseinbruch

Über einen Balkon, den ein bislang unbekannter Täter zwischen Sonntagvormittag und Mittwochabend erklomm, und eine anschließend manipulierte Balkontür, brach der Unbekannte in eine Wohnung in der Goethestraße in Holzgerlingen ein. Sämtliche Zimmer durchwühlte er im weiteren Verlauf. Ob er Diebesgut machen konnte, steht abschließend noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

