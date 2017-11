POL-LB: Sachsenheim: Randalierer zerstören Bienenvolk

Ludwigsburg (ots) - Bisher unbekannte Täter drangen in den vergangenen Tagen in einen Garten außerhalb von Kleinsachsenheim ein. Auf dem in der Verlängerung zur Torstraße befindlichen Grundstück entnahmen die Randalierer drei Waben aus einem Bienenstock und warfen diese auf den Boden. Dadurch wurde das Bienenvolk zerstört. Außerdem zündeten die Randalierer noch mehrere Gegenstände auf dem Grundstück an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 180 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, entgegen.

