POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mazda-Fahrerin bestohlen

Ludwigsburg (ots) - Fassungslos blieb eine 60 Jahre alte Mazda-Fahrerin zurück, die am Dienstag gegen 10.20 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen von einem bislang unbekannten Mann bestohlen wurde. Während die Frau in ihrem Fahrzeug saß und an der rot zeigenden Ampel wartete, um vom Parkplatzbereich auf die Bundesstraße 27 einzufahren, riss der Täter plötzlich die Fahrertür auf. Dann griff er in die Seitenablage der Tür, stahl den dort verwahrten Geldbeutel und rannte davon. Im Portemonnaie befanden sich persönliche Dokumente der Frau und ein kleiner Bargeldbetrag. Mutmaßlich hatte der Täter die 60-Jährige zuvor beobachtet, als sie mit ihrer Geldbörse in der Hand die Apotheke verließ und zu ihrem Fahrzeug ging. Der Dieb war der 60-Jährigen ebenfalls aufgefallen, als er sich im Bereich einer Bahnhofsgaststätte aufgehalten und recht nervös gewirkt hatte. Sie beschreibt den Mann als etwa 30 Jahre alt, circa 170 cm groß und schlank. Er trägt einen Vollbart, hat ein eingefallenes Gesicht und einen dunkleren Teint. Auffällig ist eine große und schiefe Nase. Der Täter trug einen beigefarbenen Parka mit übergroßer Kapuze und Fellrand sowie dunkle Hosen und Turnschuhe. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet Zeugen sich zu melden.

