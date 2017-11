POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruchsversuch gescheitert; Erdmannhausen/Steinheim an der Murr/Murr: mögliche Gefährdung durch Mercedes-Lenker

Ludwigsburg (ots) - Korntal-Münchingen: Einbruchsversuch gescheitert

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr etwas Verdächtiges in der Lessingstraße in Münchingen beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Täter machte sich zunächst an ein Wohnhaus heran, stieg auf einen vorgefundenen Gartenstuhl und versuchte anschließend ein Fenster aufzuhebeln. Hierbei ging die äußere Scheibe des doppeltverglasten Fensters zu Bruch. Die Scherben verteilten sich über einige Meter. Das Klirren dürfte den Einbrecher veranlasst haben, sein Vorhaben abzubrechen und die Flucht zu ergreifen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht abschließend noch nicht fest.

Erdmannhausen/Steinheim an der Murr/Murr: mögliche Gefährdung durch Mercedes-Lenker

Ein auffälliges und mitunter auch gefährliches Fahrverhalten legte ein 31 Jahre alter Mercedes-Lenker an den Tag, der am Dienstag kurz nach 20.00 Uhr durch Erdmannhausen, Steinheim an der Murr und Murr fuhr. Wie ein hintendrein fahrender Zeuge beobachtete, musste in der Erdmannhäuser Ortsmitte ein entgegenkommendes Fahrzeug, vermutlich ein weißer Audi, bis auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Es folgte eine Fahrt in Schlangenlinien sowie starkes Beschleunigen und anschließendes Herunterbremsen. In Steinheim an der Murr blieb der 31-Jährige im Kreisverkehr der Ludwigsburger / Höpfigheimer und Murrer Straße einfach kurzzeitig stehen und fuhr dann weiter in Richtung Murr. In der Ortsmitte von Murr wiederum soll der Mercedes-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und einen noch unbekannten Peugeot-Lenker geschnitten haben. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar konnte den 31-Jährigen in der Hindenburgstraße in Murr stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Hinweise, was zu dem Fahrverhalten geführt hat, konnten jedoch nicht erlangt werden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet weitere Zeugen, Fahrzeuglenker, die durch den Mercedes-Lenker gefährdet wurden, und insbesondere die Fahrer des Audi sowie des Peugeot sich zu melden.

