POL-LB: Ludwigsburg: Polizeipräsidium veröffentlicht Fotos von mutmaßlichem Diebesgut

Ludwigsburg (ots) - Nach der Festnahme von zwei Tatverdächtigen zu einem am 18. Oktober verübten Einbruch in ein Ludwigsburger Hotel (wir berichteten) und der Sicherstellung einer Vielzahl von Gegenständen hat die Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch auf der Internet-Seite des Polizeipräsidiums Ludwigsburg https://ppludwigsburg.polizei-bw.de Fotos von mutmaßlichem Diebesgut veröffentlicht und sucht die rechtmäßigen Besitzer dieser Gegenstände. Sollten Sie auf einem der Fotos Ihr Eigentum wiedererkennen, so setzen Sie sich bitte mit der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch, Tel. 07141/18-9, in Verbindung

