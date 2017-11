POL-LB: Böblingen: Einbruch in Bar; Sindelfingen/A81/A8:

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Einbruch in Bar

Auf Spielautomaten und einen Zigarettenautomat hatte es ein Einbrecher in einer Bar in der Stuttgarter Straße in Böblingen abgesehen. Der Unbekannte drang am Montag zwischen 01:30 Uhr und 19:00 Uhr in die Lokalität ein und machte sich anschließend an den Geräten zu schaffen. Nachdem er die Spielautomaten aufgehebelt hatte entnahm er die Geldkassetten und brachte sie in einen benachbarten Raum. Dort öffnete er die Kassetten und entwendete das darin enthaltene Bargeld. Den Zigarettenautomat schleppte der Täter ebenfalls in den Nebenraum. Dort öffnete er diesen gewaltsam und ließ sowohl das Geld als auch die Zigaretten mitgehen. Mit Beute im Wert von mehreren tausend Euro machte sich der Dieb anschließend davon. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf mehrere tausend Euro. Bereits im Oktober kam es in derselben Bar zu einem vergleichbaren Einbruch. Ob dieser von demselben Täter verübt wurde ist bisher jedoch noch nicht geklärt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500 entgegen.

Sindelfingen/A81/A8:

Montagvormittag gegen 11:15 Uhr kam es zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem Audi-Fahrer. Der 38-Jährige fiel Beamten des Polizeireviers Böblingen auf, da er mit seinem grauen Audi A3 entgegen der Fahrtrichtung auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung Friedrich-Gerstlacher-Straße/Leibnitz-Straße in Böblingen stand. Als der Fahrer die Polizeibeamten sah, fuhr er mit Vollgas an und flüchtete mit ausgestrecktem Mittelfinger in Richtung Sindelfingen. Dabei überfuhr er in der Sindelfinger Mahdentalstraße mehrere rote Ampeln. Mit über 100 Stundenkilometern raste er schließlich auf die Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost zu. Kurz vor der Autobahnauffahrt versperrten Polizeibeamte der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg mit ihrem Streifenwagen die Fahrbahn. Dem Raser gelang es jedoch die Absperrung zu umfahren und anschließend auf die A81 in Richtung Stuttgart aufzufahren. Am Autobahnkreuz Stuttgart wechselte er auf die A8 in Richtung München. Schließlich verließ der Verkehrsrowdy die Autobahn an der Anschlussstelle Möhringen/Leinfelden -Echterdingen. Während der Verfolgungsfahrt hatten die Beamten der Verkehrspolizeidirektion zwei Mal versucht, sich mit dem Streifenwagen vor den Audi zu setzten, beide Male wurden sie jedoch von dem 38-Jährigen abgedrängt, sodass ein Überholen nicht möglich war. Nach dem Verlassen der Autobahn setzte der Fahrer seine Flucht über die B27 in Richtung Stuttgart fort. Erst in der Nähe des Fernsehturms gelang es Stuttgarter Polizisten an der Kreuzung Mittlere Filderstraße/Kirchheimer Straße den Audi zu stoppen. Ohne weitere Gegenwehr wurde der offensichtlich psychisch auffällige Fahrer schließlich festgenommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Durch seine Fahrmanöver und die deutlich überhöhte Geschwindigkeit gefährdete er außer den Polizeibeamten vermutlich auch noch mehrere unbeteiligte Fahrzeuge. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-Jährige freiwillig in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0 sucht nun nach Personen die den Vorfall beobachtet haben oder selbst von dem Audi-Fahrer gefährdet wurden.

