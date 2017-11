POL-LB: Einbruch in Magstadt; Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gemarkung Heimsheim

Ludwigsburg (ots) - Magstadt: Einbruch in Firmengebäude

Am Montag zwischen 04:10 Uhr und 04:40 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengebäude in der Blumenstraße in Magstadt, indem sie die Tür zum Aufenthaltsraum aufhebelten und im Büro sämtliche Schreibtischschubladen sowie Rollcontainer durchsuchten. Entwendet wurde mutmaßlich nichts. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Maichingen, Telefon 07031/20405-0, entgegen.

BAB 8 / Heimsheim: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 07:10 Uhr auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Rutesheim und Heimsheim in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete. Die 31 Jahre alte Fahrerin eines Opel befuhr die linke Fahrspur der Autobahn und wechselte auf den mittleren Fahrstreifen um anschließend an der Anschlussstelle Heimsheim die Autobahn zu verlassen. Dabei scherte sie so knapp vor einem 56-jährigen Peugeot-Fahrer ein, dass dieser um eine Kollision zu vermeiden stark abbremsen musste. Die Fahrzeuge kollidierten dennoch miteinander und gerieten in der Folge ins Schleudern, sodass sie schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stillstand kamen. Die 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste anschließend vom Rettungsdienst in Krankenhaus verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

