POL-LB: Einbruch in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Böblingen, Dagersheim: Einbruch in Autohaus

Zum wiederholten Mal wurde in der Nacht zum Montag ein Autohaus in der Böblinger Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und stiegen in die Firmenräume ein. Dort brachen sie einen Tresor auf und ließen das enthaltene Bargeld mitgehen. Zudem entwendeten sie aus dem Kassenbereich Zigarettenstangen in nicht bekannter Stückzahl. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden. Bereits im April waren bislang unbekannte Einbrecher auf ähnliche Art und Weise vorgegangen (wir berichteten am 21.04.2017). Auch damals hatten sich die Täter über ein Fenster Zugang in das Gebäude verschafft und es auf Bargeld und Tabakwaren abgesehen. Ob zwischen den beiden Vorfällen ein Zusammenhang besteht muss noch ermittelt werden.

Für Hinweise, die zur Ergreifung des/r Täter/s führen, hat das Unternehmen eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Über die Zuerkennung, Verteilung und Auszahlung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Ausgeschlossen ist die Belohnung auch für einen eventuellen Tatbeteiligten.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet unter Tel. 07031/13-00 um Hinweise.

