POL-LB: Hochwertige Autos in Gärtringen gestohlen; Diebstahl in Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots) - Gärtringen: Zwei hochwertige Mercedes gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag zwischen 01:30 und 06:00 Uhr in Gärtringen zwei hochwertige Autos entwendet. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen weißen Mercedes S 350 D 4Matic im Wert von etwa 120.000 Euro und einen grauen Mercedes AMG C 63 im Wert von rund 100.000 Euro. Die mit einem Keyless-Go-System ausgestatteten Fahrzeuge waren im Vicki-Baum-Weg sowie im Amselweg jeweils vor einem Wohnhaus abgestellt und wurden auf bislang unbekannte Weise entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Autos geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

Holzgerlingen: Diebstahl aus Tiefgarage

Im Laufe der vergangenen Woche wurde zwischen Mittwoch und Freitag in der Geschwister-Scholl-Straße in Holzgerlingen ein Diebstahl verübt, zu dem der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, nach Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Täter suchte die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses auf und entwendete von einem Stellplatz einen Bollerwagen sowie ein Skateboard mit Raupenantrieb. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

