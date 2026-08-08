Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. Konstanz) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in der Bodanstraße in Konstanz (08.08.2026)

Konstanz (ots)

In der Nacht vom 07.08.2026 auf den 08.08.2026, kam es kurz nach Mitternacht in Konstanz auf der Bodanstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Pkw-Lenker fuhr in Richtung Lago und wollte nach links in die Bruderturmgasse abbiegen. Obwohl dort lediglich 30 km/h erlaubt sind, fuhr der Unfallverursacher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schnetztor und kollidierte auf Höhe der Bruderturmgasse mit dem abbiegenden Pkw-Lenker. Ohne anzuhalten entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen konnten das Kennzeichen des Unfallverursachers erkennen. Die Polizei stellte das Fahrzeug wenig später mit abmontierten Kennzeichen in der Bücklestraße fest. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 15.000,- Euro.

Da die Fahrereigenschaft noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, werden Zeugen, die Angaben zum flüchtenden Fahrer machen können, gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter 07531/9952222 zu melden.

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