Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. KN) Gartenhütte und Wohngebäude geraten in Brand (07.08.26)

Singen (ots)

Am Freitagabend gegen 23.15 Uhr kam es im Lupinenweg in Singen zum Brand einer Gartenhütte und angrenzender Wohnhäuser. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet eine Gartenhütte in Vollbrand. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Singen griff das Feuer auf zwei daneben stehende Wohnhäuser über. Eines der Gebäude erlitt Schäden an Fassade und Fenstern. Ein weiteres Gebäude wurde durch den Brand dermaßen beschädigt, dass es teilweise unbwohnbar wurde.

Die Gartenhütte brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 EUR. Die Ermttlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

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