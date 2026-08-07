Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

Lkr. Tuttlingen) Polizei stoppt betrunkenen 45-jährigen Autofahrer mit etwa 1,9 Promille und ohne gültige Fahrerlaubnis (06.08.2026)

Denkingen (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen betrunkenen Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Hauptstraße gestoppt.

Im Rahmen einer stationären Kontrollstelle unterzogen Polizeibeamte einen 45-jährigen VW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten zunächst fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da sich zudem Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers ergaben, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Dieser bestätigte mit etwa 1,9 Promille den Verdacht.

Der 45-Jährige musste die Beamten anschließend zur ärztlichen Blutentnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich der Mann nun auch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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