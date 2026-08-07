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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Dreiste Diebe bestehlen Schlafenden (07.08.2026)

Singen (ots)

Dreiste Diebe haben in der Nacht in der Schaffhauser Straße einen an der dortigen Bushaltestelle schlafenden Mann bestohlen. Kurz vor zwei Uhr fielen einem Zeugen zwei Personen auf, die zunächst um den Schlafenden herumschlichen, sich dann kurzzeitig entfernten, zurückkamen, eine entleerte Bauchtasche in die Haltestelle warfen und flüchteten.

Einer der beiden trug ein rotes T-Shirt, der andere war dunkel gekleidet. Sie waren beide zusammen auf einem Pedelec mit sehr breiten Reifen (Fatbike) unterwegs.

Trotz sofortiger Fahndung konnten sie nicht mehr angetroffen werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Diebe sowohl Bargeld als auch Bankkarten und eine Schachtel Zigaretten des wohnsitzlosen 45-Jährigen entwendeten.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der Diebe nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Durchwahl: 07531 995-1014
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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