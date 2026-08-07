Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Fassade eines Möbelhauses mit Graffiti beschmiert (06.08.2026)

Stockach (ots)

Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte die Fassade eines Möbelhauses in der Straße "Am Rosenberg" mit Graffiti beschmiert. Die Täter hinterließen dabei einen blauen Schriftzug an der Außenwand des Gebäudes in Richtung der Radolfzeller Straße.

Die Höhe des dadurch entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

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