Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, L193, Lkr. Konstanz) Unfall auf der L193 zwischen Bankholzen und Schienen - 41-Jährige leicht verletzt (06.08.2026)

Moos, L193 (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Landesstraße 193 zwischen Bankholzen und Schienen zu einem Unfall gekommen. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 19.30 Uhr mit einem VW T-Roc von Bankholzen in Richtung Schienen. Im Kurvenbereich geriet der junge Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, versuchte zu bremsen und geriet dabei ins Schleudern. In der Folge kollidierte der VW mit einem entgegenkommenden Golf einer 41-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Die Höhe des an den beiden Autos entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

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