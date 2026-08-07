Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrug durch falschen Bankmitarbeiter (06.08.2026)

VS-Villingen (ots)

Ein falscher Bankmitarbeiter hat am Donnerstag mehrere tausend erbeutet. Ein 74-Jähriger erhielt zunächst einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seiner Hausbank. Dieser brachte den Mann schließlich dazu, sich bei seinem Onlinebanking einzuloggen und dem angeblichen Bankmitarbeiter Zugriff darauf zu gewähren. In der Folge tätigte der Betrüger zwei Abbuchungen vom Konto des 74-Jährigen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut eindringlich:

Gewähren Sie niemals Fernzugriff auf Ihr Mobiltelefon oder Laptop!

Seriöse Banken werden niemals unaufgefordert anrufen und um Passwörter, die Installation von Fernwartungssoftware, die Bestätigung angeblicher Überweisungsaufträge oder ähnlichem bitten!

Bestätigen Sie niemals Transaktionen oder Links, die Ihnen per E-Mail, SMS oder über ungesicherte Kanäle zugesandt werden.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und prüfen Sie die Angaben durch direkten Kontakt zur Bank.

Wenn Sie Opfer eines Betrugs geworden sind, kontaktieren Sie sofort Ihre Bank und anschließend die Polizei!

Sprechen Sie offen insbesondere auch mit älteren Familienmitgliedern über solche Betrugsmaschen und sensibilisieren Sie sie.

Bleiben Sie wachsam - Aufklärung und Vorsicht können viel bewirken.

Für weiterführende Informationen zu Betrugsprävention und Sicherheit besuchen Sie die Webseite der Kriminalprävention der Polizei unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell