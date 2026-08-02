Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. RW) Fahrzeugbrand mit Übergriff auf ein Wohngebäude (01.08.2026)

Schramberg (ots)

Am Samstag gegen 19.30 Uhr ist in der Heiligenbronner Straße aus bislang unbekannter Ursache ein Fahrzeug in Brand geraten. Die Flammen griffen rasch auf einen Carport und anschließend auf das daneben liegende Wohngebäude über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 120.000 EUR. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Feuerwehr Schramberg und umliegende Wehren befanden sich mit zahlreichen Kräften vor Ort.

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