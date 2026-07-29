Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Lkr. Konstanz) Seenachtfest 2026 - Hinweise der Polizei (27.07.2026)

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Konstanz (ots)

Am Samstag, 8. August 2026, findet das alljährliche Seenachtfest in der Konstanzer Innenstadt statt. Um die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, trifft die Polizei umfangreiche Vorkehrungen.

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützen die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Konstanz und ermöglichen dadurch eine verstärkte Bestreifung des Veranstaltungsgeländes sowie eine sichtbare polizeiliche Präsenz. Darüber hinaus werden - wie bereits in den vergangenen Jahren - auf beiden Seiten der Grenze gemischte Streifen aus Konstanzer und Kreuzlinger Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Für die Sicherheit auf dem See und im Uferbereich sorgen die Spezialisten der Wasserschutzpolizei. Im Bereich des Bahnhofs sind zudem Einsatzkräfte der Bundespolizei unterwegs. In ausgewählten Bereichen erfolgt eine Überwachung durch Videokameras und Drohnen.

Auf dem Veranstaltungsgelände sowie im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs gilt ein grundsätzliches Waffen- und Messertrageverbot. Die Einhaltung des Verbots wird durch Einsatzkräfte im Rahmen verdachtsunabhängiger Kontrollen überwacht. Wir bitten daher alle Besucherinnen und Besucher des Seenachtfests sowie die Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV, die geltenden Regeln zu beachten und keine Messer - auch keine Taschenmesser - oder andere gefährliche Gegenstände mitzuführen.

Des Weiteren gilt vom 8. August 2026, 13 Uhr, bis zum 9. August 2026, 3 Uhr, rund um das Veranstaltungsgelände ein Drohnenflugverbot. Die Flugverbotszone für Drohnen und andere unbemannte Luftfahrzeuge wird polizeilich überwacht. Verstöße werden konsequent verfolgt. Auf die veröffentlichte Einschränkung des Drohnenbetriebs unter https://dipul.de/homepage/de/temporaere-betriebseinschraenkungen/polizeilicher-einsatzraum-in-konstanz/ wird entsprechend verwiesen.

Die Polizei wird am Veranstaltungstag über den WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Konstanz in einem Liveticker über aktuelle Verkehrsbehinderungen und weitere wichtige Informationen berichten: https://sohub.io/313q

Für eine sichere und geordnete An- und Abreise gelten im Bereich der Innenstadt angepasste Verkehrsregelungen.

Anreise

Bei der Anreise mit dem Fahrrad wird darum gebeten, die Fahrräder auf dem zentralen Fahrradparkplatz am Jobcenter abzustellen. Dieser ist die nächstgelegene Abstellmöglichkeit.

Bei der Anreise mit dem Pkw wird empfohlen, ab 13 Uhr den P+R-Parkplatz Flugplatz zu nutzen und von dort mit dem direkten Shuttlebus in die Innenstadt zu fahren. Von der Bushaltestelle Stephansschule ist der Weg zum Veranstaltungsgelände ausgeschildert. Mit einem gültigen Ticket für das Seenachtfest ist die Nutzung des Shuttleverkehrs kostenfrei.

Die Anreise mit Reisebussen erfolgt über den zentralen Reisebusparkplatz am Döbele. Auch von dort ist der Weg zum Veranstaltungsgelände ausgeschildert. Eine vorherige Anmeldung des Reisebusses ist zwingend erforderlich.

Die Anreise mit Linienbussen und dem Schienenverkehr erfolgt bis 21 Uhr ohne Änderungen zum regulären Betrieb am einfachsten über den Haltepunkt Hauptbahnhof.

Für den besten Blick auf das Programm eignet sich das Ufer innerhalb des Veranstaltungsgeländes. Zum Verfolgen des Feuerwerks stehen ausschließlich die Veranstaltungsflächen zur Verfügung. Über die Alte Rheinbrücke bleibt der reguläre Fahrzeugverkehr auch während des Feuerwerks bestehen. Besucherinnen und Besucher werden daher gebeten, ausschließlich die ausgewiesenen Veranstaltungsbereiche als Zuschauerbereiche zu nutzen und den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.

Die Achse Konzilstraße bis Bahnhofsplatz wird von 21 Uhr bis voraussichtlich 2 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Während der Verkehrsruhe ab etwa 21 Uhr bis Betriebsschluss enden die Linienbusse nicht wie in der Vergangenheit am Sternenplatz, sondern verkehren über die Laube und das Paradies. Als Ersatz für die Haltestellen in der Bodanstraße, der Konzilstraße sowie am Bahnhofsplatz dient die Haltestelle Untere Laube/Niederburg. Bitte beachten Sie hierzu auch die Informationen der jeweiligen Linienbetreiber.

Abreise

Nach Veranstaltungsende erfolgt die Abreise mit den regulären Linien-, Sonder- und Städteschnellbussen zentral über die Haltestelle Laube/Niederburg.

Die Linien 7394 und 700 fahren stadteinwärts über den Schottenplatz und enden am Bürgerbüro. In Richtung Ravensburg/Friedrichshafen ist ein Zustieg an der Haltestelle Laube/Niederburg möglich. Der Regionalbus der Linie 203 fährt ab der Haltestelle Hieronymusgasse.

Die Wege vom Veranstaltungsgelände zu den Abfahrtsstellen der Shuttlebusse zum P+R-Parkplatz Flugplatz sowie zu den Linien- und Städteschnellbussen werden ausgeschildert.

Die Zu- und Abfahrt zu den Parkhäusern Fischmarkt und Marktstätte ist in der Zeit von 21 Uhr bis etwa 2 Uhr nicht möglich.

Die Shuttlebusse zum P+R-Parkplatz Flugplatz fahren an der Stephansschule ab. Durch die räumliche Trennung von Linien- und Shuttleverkehr sollen die Fahrgastströme entzerrt und eine zügige Abreise ermöglicht werden.

Die Abreise mit dem Fahrrad erfolgt über die Fahrradbrücke, da die Alte Rheinbrücke während der Abreise in beiden Richtungen den Fußgängerinnen und Fußgängern vorbehalten ist.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die Beschilderung sowie die Hinweise auf den LED-Anzeigen zu beachten und den Anweisungen des Ordnungs- und Sicherheitspersonals Folge zu leisten. Für die Abreise nach dem Feuerwerk sollte zusätzliche Zeit eingeplant werden.

Weitere Informationen rund um das Seenachtfest gibt es unter: https://seenachtfest-konstanz.com/

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