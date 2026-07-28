POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch an der Werastraße (24.07.2026 - 25.07.2026)
VS-Schwenningen (ots)
In der Nacht von Freitag, 20:30 Uhr, auf Samstag, 9:00 Uhr, ist es an der Werastraße zu einem Einbruch in eine Firma gekommen. Durch Aufhebeln einer Türe verschafften sich Einbrecher Zugang in ein Firmengebäude und entwendeten einige Maschinen, Geräte und Zahlungskarten. Anschließend verschwanden sie mit der Beute. Vermutlich benötigten sie hierfür ein Fahrzeug. Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 / 85000) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell