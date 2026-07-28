Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch an der Werastraße (24.07.2026 - 25.07.2026)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Freitag, 20:30 Uhr, auf Samstag, 9:00 Uhr, ist es an der Werastraße zu einem Einbruch in eine Firma gekommen. Durch Aufhebeln einer Türe verschafften sich Einbrecher Zugang in ein Firmengebäude und entwendeten einige Maschinen, Geräte und Zahlungskarten. Anschließend verschwanden sie mit der Beute. Vermutlich benötigten sie hierfür ein Fahrzeug. Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 / 85000) entgegen.

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