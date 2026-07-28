Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Unbekannte entwenden Motorrad: Polizei bittet um Hinweise (28.07.2026)

Rottweil (ots)

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte ein Motorrad im Wert von etwa 3.000 Euro entwendet.

Die unbekannten Täter entwendeten die Suzuki GSX-R125 im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 8 Uhr im Bereich Hochwald von einem dortigen Hof. Bei der Maschine handelt es sich um ein auffälliges weißes Leichtkraftrad mit pinkfarbenen Streifen.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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