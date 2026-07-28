Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald Baar Kreis) Containeraufbruch und Dieseldiebstahl (24.07.2026 - 27.07.2026)

Tuningen (ots)

Diebe sind im Zeitraum von Samstag bis Montag in einen Container an einer Baustelle eingestiegen und haben unweit, an einer anderen Baustelle, Diesel abgeschlaucht. Mit brachialer Gewalt öffneten sie den Baucontainer an der Gewerbestraße und entwendeten eine größere Anzahl von Maschinen und Werkzeugen. Möglicherweise die gleichen Täter brachen den Tank eines Baggers an der Kalkhofstraße auf und entnahmen etwa 250 Liter Diesel. Um die Gegenstände abzutransportieren haben die Unbekannten ein größeres Fahrzeug benutzt. Der Gesamtschaden beträgt einen mittleren fünfstelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim in Verbindung zu setzten (07726 / 939480).

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