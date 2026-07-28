Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Alemannenstraße/Thurgauer Straße - 38-Jähriger leicht verletzt (28.07.2026)

Singen (ots)

Am Dienstagvormittag hat sich auf der Kreuzung Alemannenstraße/Thurgauer Straße ein Unfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 73-jähriger Dacia-Fahrer kollidierte auf der Kreuzung mit einem vorfahrtsberechtigten VW Polo eines 38-Jährigen, der auf der Thurgauer Straße unterwegs war. Durch den Aufprall lösten an dem Kleinwagen alle Airbags aus, wodurch sich der 38-Jährige leichte Verletzungen zuzog. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

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