Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkr. Tuttlingen) Brand einer Ballenpresse löst Flächenbrand aus: etwa 6.000 Euro Schaden (27.07.2026)

Geisingen (ots)

Am Montagnachmittag hat der Brand einer Ballenpresse im Ortsteil Leipferdingen einen Flächenbrand ausgelöst.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet gegen 17:30 Uhr eine Ballenpresse im Bereich der Tengener Straße in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei hatte der Landwirt den Brand an der landwirtschaftlichen Maschine bereits gelöscht. Das Feuer war jedoch zuvor auf das angrenzende Feld übergegriffen.

Durch den Flächenbrand waren letztlich etwa 10.000 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche betroffen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Brand vollständig ablöschen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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