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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Radfahrerin verletzt sich bei Unfall im Kreisverkehr (27.07.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Am Montag hat eine Autofahrerin eine im Kreisverkehr befindliche Radfahrerin übersehen und bei einem Unfall schwerverletzt. Gegen 11:30 Uhr, missachtete eine 68-jährige Toyota-Fahrerin die Vorfahrt einer im Kreisverkehr befindlichen 58-Jährigen. Diese war von der Staufenstraße in das Rund eingefahren, während die Seniorin von der Dauchinger Straße kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radlerin und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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