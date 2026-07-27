Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, L225

Lkr. Tuttlingen) 22-jähriger Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer (26.07.2026)

Immendingen (ots)

Am Sonntagabend ist ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 225 gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Der 22-jährige Mann war gegen 19:45 Uhr mit seinem Motorrad auf der L225 von Immendingen in Fahrtrichtung Mauenheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Bordstein. Infolgedessen stürzte er und prallte gegen einen dortigen Laternenmast. Der 22-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Der Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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