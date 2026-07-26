POL-KN: (VS-Schwenningen, Mooshof, SBK) Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person (26.07.2026)
Villingen-Schwenningen (ots)
Am Sonntag gegen 14:10 Uhr ereignete sich im Zollhäusleweg ein Brand ausgehend vom Balkon einer Wohnung im 1. OG. Dieser entwickelte sich bis unters Dach des von zwei Parteiem bewohnten Gebäudes. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden am Haus beträgt nach ersten Schätzungen ca. 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.
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