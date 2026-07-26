POL-KN: (VS-Schwenningen, Mooshof, SBK) Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person (26.07.2026)

Konstanz (ots) - Bereits am Freitag, 24.07.2026, gegen 10:30 Uhr kam es zu einer Körperverletzung in Konstanz, in der Wessenbergstraße, auf Höhe des dortigen "Café Vogelhaus". Ein 83-jähriger Mann war fußläufig mit seinem Fahrrad am eben benannten Ort unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde, so dass es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. ...

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